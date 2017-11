Kwid é seguro

O Latin NCAP efetuou uma série de crash tests e o Renault Kwid, produzido no Brasil, ganhou três estrelas na proteção do ocupante adulto e três estrelas na proteção do ocupante infantil. O modelo foi avaliado em configurações de batida de impacto frontal e lateral. O Kwid mostrou uma proteção frontal adequada e proteção marginal contra impactos laterais com uma proteção fraca no peito do adulto, porém suficiente para alcançar as três estrelas sólidas na proteção deste ocupante. No impacto lateral, a estrutura do Kwid evitou atravessar, de forma excessiva, a barreira de impacto lateral que, combinado com o airbag do tórax lateral, conseguiu manter as lesões dos adultos por baixo da alta probabilidade de risco de vida.

Os ocupantes crianças mostraram uma proteção adequada e boa nos testes de impacto frontal e lateral, devido a que os SRIs foram instalados utilizando ancoragens ISOFIX e Top Tether. O Kwid oferece ancoragens ISOFIX padrão, contudo, não conta com interruptor para desativar o airbag frontal do passageiro, caso seja necessário instalar um Sistema de Retenção Infantil (SRI) olhando para trás. Isso e a falta de cintos de três pontos em todas as posições explicam a qualificação de três estrelas para a proteção infantil. O Renault Kwid, fabricado no Brasil, mostrou reforços estruturais adicionais e melhor desempenho na segurança em comparação com a versão fabricada na Índia e avaliada pelo Global NCAP do ano 2016. Confira video do teste em www.tudoauto.com.br