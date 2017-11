Operação policial aborda 700 pessoas na Grande Curitiba

(foto: PMPR)

Uma operação policial nos municípios de São José dos Pinhais e Araucária, realizada pelo 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), vistoriou 30 ônibus e abordou 742 pessoas durante uma operação preventiva para reforçar a segurança nos transporte público na segunda-feira (27/11). Uma pessoa assinou um Termo Circunstanciado (TC) e duas motocicletas foram recolhidas ao pátio por estarem irregulares.

A operação envolveu equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) e do Pelotão de Trânsito do batalhão. Em uma das abordagens, foi apreendida uma motocicleta que estava com a numeração adulterada e encontrava-se baixada pelo Detran. O condutor, que seria adolescente, acabou apreendido e encaminhado à Delegacia da Mulher e do Adolescente.

O trabalho faz parte de um esforço da corporação em conjunto com outros órgãos do estado e dos municípios a fim de proporcionar mais segurança aos cidadãos.