Filme conta a história de paranaense campeã mundial

Rosilete, Nicoly e Macaris (foto: Divulgação/Mirjam Landolt)

A história da paranaense Rosilete dos Santos, 42 anos, vai ser contada nas telas de cinema. A produção começou a ser filmada na semana passada na Grande Curitiba e tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2018.

Nascida em Castro (PR), Rosilete morou na cidade natal até os 18 anos. Trabalhou na roça nesse período. Depois, passou a trabalhar como empregada doméstica. O interesse pelo boxe surgiu quando assistiu a uma luta de Macaris do Livramento em Castro. Começou a trabalhar com ele, treinando durante parte do dia e ajudando na montagem dos ringues. Estreou no boxe amador em 2001. Em 2003, iniciou no boxe profissional. Em 2008, tornou-se a primeira lutadora nascida do Brasil a conquistar um título mundial de boxe, vencendo o cinturão da Comissão Mundial de Boxe. Em 2011, ganhou o título mundial da WIBA.

O filme que será lançado em 2018 é chamado “O Cinturão de Rosilete”. Será um curta-metragem com 25 minutos de duração. A direção é de Larissa Figueiredo e a produção é da Cazumbá Filmes. A ideia dos produtores é levar a obra para festivais de cinema em 2018. Em seguida, o caminho natural será TV e serviços de 'streaming' e 'on demand'.

Além de Rosilete, outras estrelas do filme são Macaris do Livramento, marido da lutadora e também campeão mundial de boxe. A filha do casal, Nicoly, é mais uma personagem importante da história.

Um dos destaques da produção é a reconstituição da última luta da Rosilete, em um ringue construído especialmente para as filmagens.

Rosilete revelou que o filme terá momentos dramáticos. “Uma honra registrar minha história nas telas do cinema, muito gratificante. Não foi fácil gravar o filme. Muitas coisas sobre meus medos e minha superação eu contei no filme. Foi muito real, chorei muito”, disse a campeã. “Agradeço a diretora Larissa Figueredo pela aportunidade de mostrar a todos minha história. Só quem tem história de verdade sabe distinguir a emoção que estou vivendo. O resto vocês vão conferir no filme”, afirmou.



“Às vezes nem mesmo eu e a Rosilete temos ideia do tamanho da nossa conquista”, comentou Macaris. “Para mim, gravar o filme está sendo muito gratificante. Vamos poder mostrar às pessoas como foi difícil a nossa conquista e poder mostrar aos paranaenses uma das maiores conquistas de todos os tempos do esporte paranaense”, afirmou.

A história do casal campeão mundial de boxe também virou livro. Em 2013, o jornalista Osny Tavares lançou 'A Quatro Punhos'.

O filme é realizado através do Mecenato Subsidiado, da Fundação Cultural de Curitiba, com incentivo da Caixa e Ademilar.

Em 2013, em entrevista para o Bem Paraná, Rosilete explicou sua decisão de se aposentar do boxe.