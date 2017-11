Coritiba vai enfrentar a melhor defesa do returno

Gilson Kleina: técnico da Chapecoense (foto: Franklin de Freitas)

O Coritiba precisa vencer a Chapecoense no domingo (dia 3) às 17 horas, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, para garantir permanência na primeira divisão. O desafio para o time paranaense é conter o bom momento do adversário. A equipe de Chapecó, que vai jogar em casa no domingo, tem a terceira melhor campanha do returno do Brasileirão – somou 53,7% dos pontos (oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas).

O time catarinense tem a defesa menos vazada do returno: sofreu apenas 15 gols nos 18 jogos. Já o Coxa tem terceira pior campanha dessa segunda metade da competição, com 33,3% de aproveitamento (quatro vitórias, seis empates e oito derrotas).

A Chapecoense vem de uma série invicta. Não perde há nove rodadas. A última derrota foi para o Flamengo, em 15 de outubro, em Chapecó. É a equipe há mais tempo sem perder no Brasileirão. A segunda melhor série invicta do momento é do Atlético-MG, com cinco jogos sem perder.

Comandada pelo técnico Gilson Kleina, a equipe de Santa Catarina tem como grandes destaques na competição o lateral-esquerdo Reinaldo (5 gols e 8 assistências), o meia-atacante Arthur (8 gols e 6 assistências) e o zagueiro Fabrício Bruno.

Outro desafio para o Coritiba é conter a empolgação da Chapecoense, que está perto de garantir uma vaga na Libertadores 2017. O time está em 9º lugar no Brasileirão. Por enquanto, os oito primeiros garantem vaga na competição continental. É possível que esse G8 vire G9, desde que o Flamengo seja campeão da Copa Sul-Americana. Para não depender do clube carioca, a equipe de Chapecó precisa vencer o Coxa e torcer por um tropeço de Botafogo ou Vasco na última rodada.