Chic no último!

A estilista e costureira, Carol Nogara, na concorrida reinauguração da sua Costuraria.

A publisher, Yumi Nakamura, promove no próximo dia 08 o elegante Baile de Gala do Prêmio Profissionais 2017. O badalado evento será no Salão Azul do Clube Curitibano. Sucesso!

Parceria inusitada

Trompete e violão é a proposta do Duonovo. Eles lançam seu CD no próximo dia 08, no Teatro Positivo Jardim Ambiental. Audryn Souza é o cara do trompete e Francisco Luz o do violão. O show é gratuito.

Nesta sexta, tem Lenda Zero + Tesla, na Phoenix.

Sexta, tem Torneio de Poker com premiação de R$200mil, no Lounge Batel.

Sábado, tem Drinking fo Change, no Gards Rooftop. Renda em prol da Aampara.

Sábado, tem Liqüe Wellcome Back, no +55

Sexta e sábado o Rei canta na Ópera de Arame. Juro! Show do Roberto Carlos.

Segunda feira é dia de conhecer os melhores do ano no Prêmio Núcleo Decor.

Dia 21/12, tem Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso, no Teatro Positivo.

No mais, uma ótima semana a todos e que a vida continue nos tratando com muito carinho.

Juliano e Fabíola Rodrigues, arrasaram no figurino na Festa a Fantasia do Alphaville.