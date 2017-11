Hike é o novo point da rua Itupava. Lugar simpático, de frente à pracinha, pertinho do trilho do trem, com deck charmosão e tem o poke – prato de origem havaiana. O novo espaço traz um conceito que une gastronomia, arte, música e moda. A rapaziada bonita, já topou a proposta do bar, que é uma delícia! A ideia vem dos sócios Helmuth Altheim e Danilo Cerezini, um fera do skate mundial, que se tornou empresário.Hike- Cantão havaiano na Itupava

O cardápio é assinado pelo talentoso chef Tikinho do Sushi Arte, que criou os pokes especialmente para o Hike. O poke varia de R$18 até R$40, dependendo do tamanho e dos complementos.

Tem drinks exclusivos que combinam perfeitamente com a culinária do bar. O drink Hike Bramble, com frutas vermelhas e gin, já é um sucesso. Sabores exóticos também harmonizam com os pokes, é o caso do Tiki Maquinista, com purê de cupuaçu, acerola, caju e abacaxi, rum e açúcar. Os drinks foram criados com frutas que combinam com os pratos e são muito refrescantes e saborosos com preços entre R$16 e R$22.

No espaço moda, tem produtos da Santa Costa, e as lindas pulseiras e cordões em couro e pedras da Righetto Acessórios Masculinos.

O Heki, com seu astral descontraído, inspira um bom papo, um encontro com os amigos, regados a drinks, cervejas e pokes.

HIKE

HIKE

Endereço: Rua Itupava, 1299, Alto da XV terça a sábado, das 14h às 0h e aos domingos, das 15h às 22h Telefone: 41 3079-7371.