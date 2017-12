Ação orienta sobre mediação

Quem comprar um celular da Tim a partir desta semana ou for até as lojas para qualquer tipo de atendimento vai receber orientações de como usar a plataforma http://consumidor.gov.br que permite a mediação de conflitos relacionados ao consumo. A iniciativa que está em teste pela empresa de telefonia é uma sugestão feita pelo Procon-Pr ao Conselho de Usuários da TIM da região Sul.

Na primeira fase do projeto colaboradores da empresa vão receber capacitação sobre o funcionamento da plataforma. A preparação acontece hoje, às 8 horas, em uma loja da operadora de telefonia no Centro de Curitiba.

O consumidor.gov.br, disponibilizado em todo o Brasil, é um serviço criado pelo Governo Federal através da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, em parceria com os Procons e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A região Sul é responsável por 21,4% dos atendimentos da plataforma, registrando 201.011 atendimentos desde 2014. Somente o Paraná tem quase 98 mil registros.