Terminei recentemente mais um trabalho para uma montadora de carros. Foram quase dois meses de apresentações sobre técnicas de vendas para os vendedores da rede, que vieram de todo o Brasil conhecer o novo automóvel.

Como este carro veio para revolucionar em terras tupiniquins, o pessoal do marketing, também elaborou um Mega Test-drive, para todas as áreas da Fábrica, desde o pessoal do administrativo até os diríamos “chão de fábrica”, que na linguagem de companhia são todos colaboradores.

Era feita a apresentação do veículo para os colaboradores no auditório, toda ela com muitos filmes e depois de 30 minutos da apresentação, todos iam para os carros e saiam para uma volta que durava no mínimo 40 minutos.

Como acompanhava o test-drive tive a oportunidade de ouvir alguns comentários, principalmente do pessoal de fábrica. Eles ficavam radiantes como crianças indo ao parque de diversões ou ao circo. A emoção tomava conta deles, afinal muitos são soldadores, pintores e montadores, que passam anos construindo carros que não podem ter e que provavelmente nunca sentiriam o gostinho de pelo menos dar uma única volta num automóvel tão luxuoso.

Um dos colaboradores quando entrou no carro, disse para mim: “Eu acho que não vou conseguir dormir este final de semana. Nem acredito que estou dando uma volta neste carro, meus amigos não vão acreditar”!!!!!

Alguns de vocês poderão se perguntar: Por que oferecer esse tipo de treinamento para o “peão de fábrica”, que não tem acesso ao público alvo? A resposta é a valorização do ser humano. Passamos grande parte das nossas vidas nos dedicando a uma empresa ou trabalho, enfrentamos desafios, frustrações e tudo isto aliado à responsabilidade de ter sempre que fazer um bom trabalho, sem poder curtir ou relaxar. Então, nada mais justo que haja um reconhecimento por parte do empregador. Além do que, uma empresa não vive apenas de robôs, de tecnologia avançada ou de belos produtos, por trás de tudo isso existem pessoas, que precisam de treinamentos, de aperfeiçoamento, independente da sua área de atuação. Não podemos enxergar o montador de fábrica como um simples trabalhador braçal, ele também é dotado de sentimentos que podem influenciar no seu desempenho. Esses indivíduos ao se sentirem valorizados, aumentarão a sua auto-estima, a sua motivação, e conseqüentemente a produtividade.

Aquela montadora está preparada para mudar a sua história, afinal tem um grande produto e ao tratar seus funcionários de forma diferenciada, ou seja, apostando na valorização dos mesmos, poderá contar com grandes aliados para o seu sucesso.

A oportunidade de ser valorizado como pessoa, realmente não tem preço, é como um dia no parque de diversão ou uma noite no circo, é inesquecível para o resto da vida!!!

Um grande abraço e boa semana.

