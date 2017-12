Paraná já vive clima de verão, que merece cuidados especiais

(foto: Franklin de Freitas)

O verão começa às 13h28 do dia 21 de dezembro, mas as temperaturas já estão altas em todo o Paraná, inclusive em Curitiba, onde os termômetros marcaram quase 30ºC, ontem. A estação merece cuidados a mais, especialmente entre as crianças. Exposição prolongada ao sol, clima abafado e muito calor podem provocar complicações para a saúde.

Além da desidratação e da diarreia, os problemas mais frequentes em crianças durante o verão, também é comum o surgimento de doenças de pele como brotoeja, decorrente do suor, micoses devido à exposição mais frequente aos fungos, entre outras. Veja as dicas da professora doutora Silmara Cestari.

Cuidados

As brincadeiras debaixo do sol devem ser realizadas em horários específicos, evitando os momentos de pico. Também é importante um equilíbrio entre a alta temperatura externa e o ar condicionado dos ambientes fechados

A exposição solar deve ser evitada entre 10 e 16 horas. Nesse período, predomina a radiação ultravioleta-B, que é responsável pelo desenvolvimento do câncer da pele

O ar condicionado deve ser utilizado com cuidado, principalmente se a criança ficar entrando e saindo do ambiente refrigerado

Para que esses efeitos nocivos e doenças sejam evitados, é ideal a ingestão sistemática de água e sucos, o consumo de alimentos leves como verduras e frutas, o uso de roupas com tecidos finos de algodão e cores claras, que armazenam menos calor, além do cuidado frequente da pele com o uso do filtro solar

O protetor deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar

Semana pode ser de pancadas de chuva todos os dias

Áreas de instabilidade devem se formar sobre o Paraná a partir da tarde de hoje, o que pode provocar pancadas de chuva em boa parte do Estado, inclusive em Curitiba. As condições estão propícias para mais um dia abafado na Capital, com temperaturas altas e umidade do ar alta. A previsão vale para todos os dias até o sábado, pelo menos.

Hoje, o dia começa com muitas nuvens sobre Curitiba. De tarde, podem ocorrer chuvas rápidas. As temperaturas oscilam entre 16 e 26 graus. Para amanhã, a previsão do Sistema Meteorológica do Paraná (Simepar) é de pancadas de chuva e temperaturas mais amenas, com máxima de 23ºC. Na quinta-feira os termômetros voltam a ter marcas mais altas.

Já a previsão de longa data mostra que até o final do ano Curitiba ainda deve ter dias de temperaturas mais baixas. No dia 15, por exemplo, a máxima não deve passar dos 19ºC em Curitiba. Mas, a oscilação será grande. Também estão previstos dias de muito calor.