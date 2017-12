Express Saúde inaugura clínica com diversas especialidades

(foto: Divulgação)

Com as dificuldades enfrentadas pela rede pública de saúde, cada vez mais pessoas buscam atendimento de saúde particular, especialmente em clínicas com preços populares. Agora é a vez dos moradores do Boqueirão, Hauer e bairros vizinhos ganharem um novo espaço de saúde: a Clínica Express Saúde. Com diversas especialidades disponíveis, a clínica oferece consultas e exames com qualidade no atendimento e agendamento rápido. Tudo com preços que cabem no bolso.

Recém-inaugurada, a Clínica tem 470 metros quadrados e está localizada em frente ao tradicional shopping Pólo das Malhas, na Rua Anne Frank. A capacidade é de cerca de nove mil atendimentos ao mês. Entre as especialidades já disponíveis na Express Saúde estão Clínica Geral, Ginecologia, Obstetrícia, Nutricionista e Psicóloga. Estão em fase de contratação profissionais de Cardiologia, Pediatria, Otorrinolaringologia, Dermatologia, Oftalmologia, Geriatria, Urologia e Fisioterapia, entre outros. A clínica também efetua exames de ultrassonografia, eletrocardiograma e ecocardiograma. A Express Saúde conta ainda com uma unidade do Laboratório Lanac, para coleta de sangue e exames laboratoriais diversos.

A administradora Claudia Valle, sócia-proprietária da Express Saúde, explica que além dos atendimentos particulares, a policlínica pretende fechar parcerias com planos de saúde para atender a um público ainda mais amplo. “Nosso objetivo é oferecer um serviço de saúde de qualidade e que caiba no bolso do brasileiro”, explica.

A Express Saúde conta com 14 consultórios, sala de ultrassom, sala de Pequenos Procedimentos Médicos e duas salas para exames cardiológicos. Para ser atendido, basta ligar e agendar a consulta ou exame e comparecer na hora marcada. O fone é (41) 3071-0404.

Serviço:

Express Saúde

Clínica de especialidades médicas

Rua Anne Frank 3770, Curitiba

Telefone 41- 3071-0404

Facebook - www.facebook.com/expresssaude/

Instagram - @express_saude

E-mail - contato@expresssaude.com.br