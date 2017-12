Carleto puxa ‘desmanche’ no Coritiba; Wilson também pode sair

Wilson: indefinição política ameaça sua permanência no Coritiba (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O lateral Carleto, que defendeu o Coritiba no Brasileirão, fez exames médicos nesta quarta-feira (6) no Atlético e tornou-se praticamente a primeira baixa confirmada no clube para o próximo ano. Os próximos na lista podem ser o lateral Dodô e o goleiro Wilson, que recebeu uma proposta do futebol da Turquia. Além disso, o clube tem outros jogadores com contrato que se encerram ao fim deste ano.

No caso de Wilson, ao menos, o Coritiba receberia algum dinheiro na transferência. O goleiro tem contrato com o clube até o fim de 2020. Quando renovou, chegou a dizer que gostaria de se aposentar no clube paranaense. No domingo (3), após a derrota para a Chapecoense, Wilson havia dito que pretendia cumprir o contrato, mesmo com o rebaixamento para a Série B. “Não tem como falar disso agora. Eu tenho contrato. Pretendo cumprir, já falei”, disse. O que pode pesar é a situação política do Coritiba, que terá eleições para presidente neste sábado (9). O nome do clube turco interessado não foi revelado.

Dodô, por sua vez, recebeu sondagens de clubes europeus, como o Schalke 04 (Alemanha) e o Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Revelado no próprio Coritiba, ele teve passagens por seleções de base.

Já a saída de Carleto, que veio por empréstimo até o fim deste ano, era dada como virtualmente certa nos bastidores do Coritiba. Nesta quarta-feira, o diretor de futebol Alex Brasil falou que o clube tentou a renovação de contrato, mas que não ficou com ele por causa dos empresários. . “Na terceira reunião, com os empresários dele, começou a confusão. Um deles mostrou um WhatsApp mostrando uma proposta. Ai é leilão, e o Coritiba não iria entrar em leilão”, falou, à rádio Transamérica.

Carleto é um dos 20 jogadores com contrato se encerrando. Na maioria dos casos, trata-se de atletas que vieram por empréstimo e retornam aos seus clubes de origem. A permanência será avaliada caso a caso.

Dos jogadores que tinham contrato perto do fim, até agora o único que renovou foi o volante João Paulo. Segundo Brasil, a renovação não estava em seus planos. “Veio de cima. O presidente pediu para renovar contrato”, disse ele, à rádio.

Jogadores com contratos que acabam em 2017

Goleiro: William Menezes

Lateral-direito: Léo

Zagueiros: Cleber Reis, Luizão, Márcio

Lateral-esquerdo: Carleto

Volantes: Alan Santos, Edinho e Jonas

Meias: Anderson, Baumjohann, Daniel, Rafael Longuine, Tiago Real, Tomas Bastos

Atacantes: Getterson, Filigrana, Henrique Almeida, Neto Berola, Rildo