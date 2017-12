Coral de mil vozes se apresenta em Pinhais

Cantata Natalina de Pinhais tradicionalmente reúne milhares e pessoas (foto: Divulgação/Ascom/PMP)

A Campanha Viva o Natal de Pinhais continua e neste sábado será realizada a tradicional Cantata Natalina. Composto por cerca de mil vozes integrantes do Projeto Coral Música Viva, da Secretaria Municipal de Educação, o grupo encanta e emociona o público que o acompanha nos últimos anos, sempre lotando o Bosque Municipal. O Projeto Coral Música Viva tem como principal objetivo oferecer um recurso lúdico para auxiliar no desenvolvimento educativo do aluno.

O coral é composto por alunos de todas as escolas municipais de Pinhais, que realizam ensaios semanais, orientados por um professor regente. A apresentação será realizada no Bosque Municipal de Pinhais, às 19 horas. Será a 13ª apresentação de Natal da Cantata em Pinhais.

Casa do Papai Noel

Permanece aberta até o dia 21 de dezembro a Casa do Papai Noel, um espaço repleto de luzes e detalhes, onde os visitantes são recepcionados pelo bom velhinho. A casa está localizada no Bosque Municipal e funciona de quarta a sexta-feira das 18 às 22 horas; sábado e domingo das 17 às 22 horas.

Promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), a Campanha de Doação de Brinquedos segue até o dia 15 de dezembro. A proposta é arrecadar brinquedos novos e usados em bom estado que posteriormente serão entregues às famílias assistidas pelos programas da Semas.