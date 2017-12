Feira gastronômica de Araucária tem horário diferenciado

A Feira Gastronômica de Araucária já está em ritmo especial de Natal. Com isso, algumas atrações serão levadas para incrementar a feira: haverá sorteio de brindes, há opções de presentes e o horário e dias de atendimento foi estendido. Desde ontem até o dia 23 de dezembro, o horário de atendimento será todos os dias das 10 às 22 horas.

Para incentivar as compras, os clientes ganham um cupom para concorrer a brindes que serão sorteados dia 23. Dentre a lista de produtos estão: bicicleta, liquidificador, batedeira, ferro elétrico, cafeteira, sanduicheira, panetones e muito mais.

Alguns shows fazem parte da programação também. Amanhã, Dion Cordeiro se apresenta das 17 às 20 horas, e deve tocar sertanejo universitário. Outro show ao vivo acontece dia 22, das 17 às 20 horas, com Di Henrique & Alex. Mais músicas deverão animar o público em outros dias, mas a programação ainda não está definida. O Papai Noel também deve aparecer em alguns momentos na feira, que está toda enfeitada.

A Feira Gastronômica funciona ao lado do terminal central de Araucária. São 15 barracas de alimentação com opções de comida japonesa, mexicana, pamonha, espetinho, salgados, bolos, tortas, batata-suíça, fogaça, acarajé, bife sujo, sucos naturais, cocadas, tapiocas, mel, conservas, chopp e outros itens alimentícios. Há ainda 5 barracas com artesanatos, onde é possível encontrar panos de prato pintados à mão e com crochê, mantas, jogo de toalha, jogo americano, chinelos trabalhados, fralda de boca bordada, brinquedos e outros objetos para casa ou opções de presentes.

Neste ano Araucária preparou uma iluminação especial para as principais ruas da cidade, que receberam luzes de Natal.