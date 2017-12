Carteira de motorista fica igual a um cartão de crédito

Com o objetivo de oferecer soluções mais seguras e modernas à população brasileira, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) do Ministério das Cidades, lança a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em formato de cartão inteligente, praticamente na mesma forma que um cartão de crédito. O documento, que hoje é emitido em papel, passa a ser em suporte de cartão plástico, do tipo policarbonato, contendo microcontrolador (chip).

Segundo o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, a medida é benéfica para todos, uma vez que proporcionará maior segurança e possibilitará integração com outros países. “Buscamos a modernização, inovação como muitos países já adotaram para aumentar a segurança, reduzir a probabilidade de ocorrência de fraudes e aumentar a durabilidade”, explicou.

Até 1º de janeiro de 2019 os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão adequar seus procedimentos para adoção do novo modelo da CNH estabelecido em Resolução que será publicada nesta semana, quando revogará a Resolução Contran nº 598, de 24 de maio de 2016, que regulamenta a produção e a expedição da CNH com novo layout e requisitos de segurança.

Além da resistência e alta durabilidade, a nova CNH considera a possibilidade de inserção de dados e informações relativos aos condutores nos chips embarcados, bem como facilitar acesso a certificados digitais. Ela amplia as possibilidades de utilização dos documentos, a consulta e verificação de inúmeros dados. Além disso, o cartão poderá proporcionar facilidades, inclusive o pagamento de pedágio.

Algumas possibilidades com o smart card

Fiscalização mais rápida e off line (sem o uso de dados) utilizando telefones celulares

Pagamento de pedágio

Pagamento de transporte público

Controle de acesso (prédios públicos, universidades, estacionamentos, etc..)

Identificação através de comparação biométrica (as digitais estarão carregadas dentro do chip e poderão ser usadas para validar a identidade em bancos, serviços públicos, e-Governo, etc..)

Totem do Detran-PR

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) inaugurou, na terça-feira, o terminal de autoatendimento no Shopping Popular, localizada na Avenida República Argentina, em Curitiba. O totem oferece 20 serviços do Detran e cinco funcionalidades da Copel. “Trazer facilidade nos serviços do Detran para a população tem sido um dos objetivos da autarquia. Buscamos sempre aumentar o nível de satisfação dos nossos usuários e acreditamos que, com mais um terminal de autoatendimento a disposição da população, o cidadão paranaense precise cada vez menos realizar o deslocamento pessoal até as unidades do Departamento”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.