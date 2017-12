Colégio Estadual do Paraná será restaurado

Restauração será feita no prédio principal e em áreas externas do colégio (foto: Divulgação Fundepar)

O Colégio Estadual do Paraná (CEP), o maior da rede estadual de ensino, será restaurado. Na quarta-feira (6), o projeto arquitetônico do restauro foi entregue ao governador Beto Richa pelo presidente e CEO da Volkswagen na América do Sul e Brasil, Pablo Di Si. A montadora foi responsável pelo projeto, como uma contrapartida por incentivos recebidos do governo.

O projeto arquitetônico prevê a restauração do prédio principal e das instalações externas. O espaço deverá receber adequações de acessibilidade, rede elétrica, drenagem paisagismo, comunicação visual, climatização, sonorização, detecção de fogo e alarme de incêndio.

Para a diretora do Colégio Estadual do Paraná, Tânia Maria Acco, os benefícios da restauração para os cerca de 5 mil alunos serão imensos. “Os espaços serão aprimorados e, com a nova estrutura, vamos poder melhorar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes”, disse ela.

Além da revitalização do colégio, o Governo do Estado tem outras obras em curso no CEP. “Reformas que vão melhorar ainda mais estrutura do colégio”, afirmou o superintendente do Paraná Educação, Juarez Alberto Dietrich. A entidade é responsável por auxiliar na gestão escolar e na aplicação dos recursos orçamentários na área.

Entre as obras, estão a reforma do Ginásio de Esportes e do Centro de Memória, a nova entrada de energia, o projeto do Canteiro de Obras do Curso de Edificações – campus Santa Felicidade e o projeto do Sistema de Vídeo Vigilância. O ginásio foi projetado em 1946 e inaugurado em 1950. Por iniciativa de alunos do próprio colégio, o ginásio foi tombado em 1993.