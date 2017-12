Mega-Sena deve pagar R$ 28 milhões no sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 1.994 da Mega-Sena acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso, a ser realizado no sábado (9), será de R$ 28 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira (6), em Teixeira de Freitas (BA), foram: 02, 05, 12, 32, 40, 44. Pela quina, 51 apostadores ganharam R$ 35.175,84; já a quadra rendeu R$ 695,28 às 3.686 apostas ganhadoras.

QUINA

Um apostador de Cuiabá (MT) levou o prêmio principal do concurso 4.549 da Quina. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o próximo prêmio deverá ser de R$ 600 mil. Os números sorteados nesta quarta-feira (6), em São Paulo, foram: 08, 34, 54, 63, 69. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.401.175,93 Quadra - 4 números acertados - 57 apostas ganhadoras, R$ 7.317,06 Terno - 3 números acertados - 5.197 apostas ganhadoras, R$ 120,68 Duque - 2 números acertados - 128.814 apostas ganhadoras, R$ 2,67

LOTOFÁCIL

Três apostadores dividiram o prêmio principal do concurso 1.595 da Lotofácil. O próximo deverá premiar em R$ 1,7 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados nesta quarta-feira (6), em Teixeira de Freitas (BA), foram: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 647.891,76 14 acertos - 479 apostas ganhadoras, R$ 1.783,63 13 acertos - 18.006 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 209.603 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1.090.782 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

O concurso 05238 da Federal ocorreu nesta quarta-feira (6), em Teixeira de Freitas (BA). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 25302 - R$ 350.000,00 2º bilhete: 01890 - 18.000,00 3º bilhete: 57473 - 15.000,00 4º bilhete: 46934 - 12.000,00 5º bilhete: 62427 - 10.888,00