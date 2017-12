Policiais comandam ação contra o tráfico em Londrina e Rolândia

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

A Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) cumpre vários mandados de prisão na região de Londrina e Rolândia, Norte do Estado, nesta manhã de quinta, 7. Após um ano de investigação, a Denarc identificou uma organização criminosa que operava em Rolândia, traficando direto para o usuário, com entregas feitas em praças públicas ou com o uso de bicicletas.

