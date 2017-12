Treta: funkeiros trocam farpas nas redes sociais

Dono do hit ‘Olha a Explosão’, MC Kevinho, 19 anos, assumiu recentemente romance com a modelo Flávia Pavanelli, ex-namorada do funkeiro Biel. Ontme, o cabeleireiro Matheus Souza publicou uma imagem ao lado do casal, que virou palco de uma discussão com Biel. A polêmica entre os funkeiros começou quando Biel elogiou a postagem de Souza: “Você é o melhor empreendedor da história”. Foi quando os seguidores de MC Kevinho começaram a criticar Biel, que rebateu. “Can anybody tell me why this is so funny?” (“Alguém pode me dizer por que isso é tão engraçado?”, em tradução livre). Em seguida, Kevinho respondeu ao funkeiro: “Biel, você não cansa de fazer merda pra se afundar sozinho? Vou te mostrar como deve se tratar uma mulher e como se faz um hit!”, acrescentando a hashtag #Defunto ao final – Biel se envolveu em um episódio de assédio com uma jornalista, em junho de 2016. Até a atual namorada de Biel, Duda Castro, entrou no bate-boca virtual.

Música

Anitta entra pela primeira vez no top 10 da ‘Billboard’

A cantora Anitta alcançou o top 10 do ranking Social 50 da Billboard. O feito aconteceu ontem, com a música “Vai Malandra”, parceria entre a cantora, MC Zaac, Maejor, Tropkillaz e DJ Yuri. Atualizada a cada semana, a lista Social 50 mostra os artistas com maior atividade, citação e interação no mundo por meio do número de seguidores e de execução das músicas nas redes sociais. O clipe da canção, que já tem mais 64 milhões de visualizações no Youtube, foi filmado na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Anitta já havia feito história no Spotify ao aparecer entre as 20 músicas mais ouvidas no mundo. Atualmente a artista segue entre as 50 mais tocadas do mundo com duas músicas. “Vai Malandra”, na 28ª posição, e “Downtown” na 20ª.

PoLêmica

Youtuber responde piada considerada gordofóbica de Danilo Gentili

Alexandra Gurgel é a mulher da foto que abre a reportagem “A gente não quer mais ser visto como doente’: a vida de quem é alvo de gordofobia”, da BBC Brasil, e também foi alvo de piadas consideradas gordofóbicas de Danilo Gentili na segunda-feira, 25, um dia após a publicação da matéria. A youtuber usou o seu canal, o Alexandrismos, para responder ao apresentador. “Hoje em dia fazer piada com gordo, negro, gay, mulher não é mais engraçado. Você não tira mais riso disso”, diz Alexandra no vídeo publicado ontem.

Televisão

Rafael Cortez sai do ‘Video Show’ para se dedicar ao humor

O humorista e apresentador Rafael Cortez, 41 anos, anunciou a sua saída do “Vídeo Show” (Globo) a partir de janeiro de 2018. Cortez afirmou que deixa o programa para buscar seu sonho, que é o de fazer humor. “Não vou ficar no ‘Vídeo Show’ porque vou fazer outras coisas ligadas ao humor. Pedi para fazer novos projetos junto à Rede Globo ligados ao humor”, disse Cortez, em seu canal “Love Treta”, no YouTube, na noite desta terça (26). A Globo confirmou que o apresentador não fará mais parte do programa.

Solidária

Taylor Swift comprou casa para fã que estava grávida e desabrigada

A cantora Taylor Swift mantém um aplicativo para compartilhar conteúdos exclusivos com seus fãs e eles também podem contar momentos que viveram com a artista. Na última semana, uma fã chamada Stephanie contou que a artista lhe deu uma casa de presente, pois ela tinha perdido seu apartamento e estava grávida. “Minha mãe apenas pediu a Taylor para me fazer se sentir especial em seu show. Após a apresentação, ela me contou: ‘Stephanie, você está na minha vida há muito tempo e nunca me pediu nada. Você poderia ter me pedido e eu teria ajudado você. Mas você não fez’. Ela comprou uma casa e tudo o que eu precisava para o meu bebê”, disse Stephanie.

Níver do dia

Giulia Gam

atriz brasileira,

nascida na Itália

51 anos