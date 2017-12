Gasolina e diesel ficam mais caros a partir desta sexta nas refinarias

A partir desta sexta (29), a gasolina ficará 1,7% mais cara. O diesel vai subir 1,1% nas refinarias. Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) o novo aumento do preço dos combustíveis nas refinarias.

Desde julho a companhia adotou uma nova política de reajuste de preços para, segundo a petroleira, acompanhar o mercado internacional. O reajuste se refere aos preços para as refinarias. O repasse ou não do aumento para o consumidor final depende dos postos de combustíveis.

De acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária, a gasolina mais cara no Brasil é a do Acre, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Até sexta (22) da última semana, o valor médio da gasolina chegou a R$ 4,089, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).