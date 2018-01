Ônibus cai em desfiladeiro em estrada e 36 passageiros morrem no Peru

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 36 pessoas morreram e seis ficaram feridas nesta terça-feira (2) após um ônibus cair em um desfiladeiro ao se envolver em um acidente com uma carreta em uma estrada de Pasamayo, na região central do Peru. O ônibus com 53 passageiros, o motorista e uma rodomoça seguia de Huacho, a 130 km ao norte de Lima, à capital quando, por volta do meio-dia (15h em Brasília), foi atingido pelo pneu da carreta em uma curva acentuada no trecho norte da Rodovia Pan-Americana. O motorista perdeu o controle e saiu da estrada, caindo de uma altura de 100 metros. A parte da cabine do veículo foi esmagada com o impacto entre as pedras da encosta e parte da carroceria caiu no mar. Bombeiros e socorristas continuavam a buscar as vítimas seis horas depois do acidente, mas o trabalho era dificultado pela subida da maré. As autoridades peruanas, porém, não informaram o destino das outras 13 pessoas. A empresa responsável pelo veículo forneceu transporte aos familiares das vítimas e disse que arcará com os custos dos funerais e do atendimento médico aos sobreviventes. Devido às más condições das estradas e à sinuosidade do território, acidentes rodoviários graves são comuns no Peru. Em julho, nove pessoas morreram e outras 57 ficaram feridas quando um ônibus tombou a caminho de uma atração turística de Lima. Em março de 2015 foram 36 as vítimas de um acidente entre três ônibus também na Pan-Americana Norte.