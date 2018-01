Engavetamento de veículos deixa trânsito parado no Contorno Sul

(foto: Rede News 24 Horas)

Um engavetamento deixou o trânsito da BR-376 complicado no meio desta manhã de quarta, 3, já no Contorno Sul. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, cinco veículos, entre carros de passeio e caminhões, teriam se envolvido no acidente que o ocorreu nas proximidades da empresa Mondelez, antiga Kraft Alimentos.

