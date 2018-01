Vítima de assalto, soldado é o primeiro PM morto neste ano no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro Ivanderson Silva Pinheiro morreu baleado na manhã desta quarta-feira (3) em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, o soldado estava em seu carro com outro policial quando criminosos os abordaram e anunciaram um assalto no bairro do Mutuá. As informações são da Agência Brasil. Segundo a PM, Ivanderson reagiu ao assalto e foi baleado. Em seguida, o carro capotou. Ivanderson morreu no local e o segundo policial conseguiu se esconder depois do capotamento. De acordo com a polícia, uma arma foi roubada na cena do crime. Equipes policiais fazem uma operação na região do Mutuá para tentar localizar os envolvidos na morte de Ivanderson, que tinha 38 anos de idade, quatro de corporação e era lotado no Batalhão de São Gonçalo (7º BPM).