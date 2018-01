'Mulheres Negras' se apresentam no Caixa Cultural

(foto: Gal Oppido/Divulgação)

Mauricio Pereira e André Abujamra voltam à estrada de uma vez com Os Mulheres Negras, aquela que, nos anos 1980, se intitulava "a terceira menor big band do mundo". Os Mulheres Negras encantam com sua música, sua teatralidade e sua abordagem não convencional de instrumentos conhecidos e de outros não convencionais. Nesse espetáculo, eles apresentam seus sucessos como "Sub", "Eu Vi", "Martim" e "John", além de canções inéditas, sempre com muitos improvisos e muita interação com a plateia. O show promete muito pop, invenção e diversão em altas doses.

A banda – que atraiu legiões de fãs nos anos 1980 e início dos 1990 – reaparece turbinada pelas experiências individuais da dupla. André Abujamra enriqueceu a cena musical com o seu multicultural Karnak, onde reuniu a nata dos músicos paulistanos dos anos 1990; o drum and bass Fat Marley; o punk Gorki; e o filme-show Mafaro. Ele também construiu uma carreira de produtor e premiado realizador de trilhas sonoras para o cinema, com destaque para "Carandiru" e "Carlota Joaquina".

Já Mauricio Pereira se aprofundou no segmento musical em trabalhos autorais, como compositor, com destaque para "Mergulhar na Surpresa" e "Pra Marte". Também ganhou evidência como cantor no disco “Turbilhão de Ritmos”; em seu trabalho como crooner do programa Fanzine da TV Cultura, apresentado por Marcelo Rubens Paiva nos anos 1990; e no duo Pereirinha & Pereirão, com seu filho Tim Bernardes que, atualmente, toca na banda O Terno.

erviço

Música: Os Mulheres Negras

Local: CAIXA Cultural Curitiba. Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Data: 12 a 14 de janeiro de 2018 (sexta a domingo).

Horário: sexta às 20h; sábado às 19h e 21h; e domingo às 19h.

Ingressos: vendas a partir de 06 de janeiro (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h.)

Classificação etária: 14 anos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)