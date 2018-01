Um recanto em Foz do Iguaçu

Hotel oferece uma ampla estrutura de lazer para seus hospedes (foto: Divulgação)

O Recanto Cataratas Resort, de Foz do Iguaçu, está com uma programação diferente para adultos e crianças nos meses de janeiro e fevereiro, quando acontecerá o Carnaval 2018. O resort garante diversão e lazer para as famílias que aproveitarão as férias para conhecer as Cataratas do Iguaçu e outros atrativos oferecidos pela cidade e que, depois de um dia intenso pelos passeios, querem se divertir ou simplesmente descansar.

Atividades como o observatório da natureza na “Casa da Mata” e no kids club para os mais pequeninos estão entre as propostas diárias. A garotada também pode participar de oficinas de artes, pinturas, recicláveis e pequenos pintores, voltadas principalmente para crianças a partir de três anos realizadas na área de lazer em frente ao restaurante do hotel.

Com música e decoração feitas exclusivamente para os kids, a turma vai se animar com as brincadeiras monitoradas e as atividades nas piscinas termais, entre outras divertidas opções. Para adolescentes e adultos, atividades lúdicas, recreativas e esportivas acontecerão diariamente nos diversos ambientes temáticos do resort, entre eles, a piscina indoor aquecida, o boulevard de entretenimento com boliche, disco club e salas de jogos, além das diversas opções gastronômicas nos três restaurantes do resort. Se a proposta for apenas descansar e relaxar enquanto os pequeninos se divertem, os pais poderão aproveitar as saunas seca e úmida ou os tratamentos terapêuticos opcionais disponíveis no Spa Java Jiwa, tais como a Terapia com Pindas ou pedras aquecidas, tratamentos e cuidados com a pele e bambuterapia, entre outros, que podem ser feitos de forma individual ou pelo casal.

Outras informações e a programação completa de férias e Carnaval do Recanto Cataratas pode ser obtidas pelo telefone: 0800 707 2400.