Sanepar reforça trabalho de limpeza das areias das praias

Em pouco mais de 10 dias de trabalho, as equipes da Sanepar responsáveis pela limpeza e higienização das areias das praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná já coletaram cerca de 200 toneladas de lixo. A limpeza faz parte das ações da empresa durante a operação Verão Paraná.

O trabalho está sendo feito por 91 coletores que recolhem resíduos e fazem a varrição de 60 km de areia. No período da noite, entram em ação as máquinas saneadoras, que peneiram e revolvem a areia (48 km), num processo de higienização da praia. Para estes trabalhos, são utilizadas 6 máquinas saneadoras, 7 equipamentos do tipo dumper (mini-caçamba) e 6 tratores.

Além disso, a Sanepar fez obras de melhorias e ampliação do sistema produtor e de distribuição de água para atender com água potável o crescimento da população durante a temporada. Foram instalados geradores de energia nas principais estações de tratamento e a disponibilidade de caminhões-pipa para eventuais ocorrências foi ampliada. Em dezembro de 2017 houve um aumento na produção de água tratada de 6,22% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Durante toda a temporada, a Sanepar vai trabalhar com sua capacidade máxima de produção.

A companhia mantém também postos de atendimento ao público durante a temporada e desde o dia 21 de dezembro já foram mais de 10 mil atendimentos registrados. Muitos proprietários de imóveis na praia aproveitam o verão para resolver pendências, principalmente pedidos de religação de água.

ESGOTO - Em 2017, as obras de ampliação da rede coletora de esgoto beneficiaram mais 13 mil famílias dos municípios de Matinhos e Pontal do Paraná. São 29 novas estações elevatórias de esgoto e, após a conclusão da obra, serão 500 quilômetros de redes e 29 mil novas ligações de esgoto.

“A sazonalidade é uma característica do trabalho no Litoral. Em todos os segmentos da economia, no comércio, na hotelaria e também para nós, que prestamos um serviço público. A nossa equipe se prepara durante todo o ano para trabalhar na temporada com capacidade máxima para atender os moradores e o pessoal que vem de outras cidades”, afirma o presidente da Companhia, Mounir Chaowiche.

ACESSIBILIDADE - A Sanepar também desenvolve outros projetos que melhoram as condições das praias e oferecem mais conforto aos banhistas. Um deles é o projeto Chuá, com 55 duchas ecológicas instaladas em nove pontos fixos e três pontos móveis de atendimento nas principais praias do Litoral. As duchas utilizam água do lençol freático, que passam por um processo simples de filtração e cloração. “Ao tomarem duchas para tirar a areia do corpo na praia, as pessoas economizam água potável em casa”, explicou Chaowiche.

Outro benefício é o projeto Praia Acessível, desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social. No projeto Praia Acessível, são disponibilizadas cadeiras anfíbias para pessoas com deficiência. Com rodas especiais e material resistente, as cadeiras permitem o deslocamento das pessoas da areia até o mar.

Nos pontos de atendimento da Sanepar nas praias, 48 profissionais treinados dão assistência a muitos usuários neste verão e conversam sobre questões relativas à sustentabilidade. Outra ferramenta utilizada de educação socioambiental é o ônibus EcoExpresso, que fica aberto à visitação pública durante toda temporada.

“A Sanepar trabalha para promover o conforto da população que está nos municípios do Litoral nesta época do ano”, disse o presidente.