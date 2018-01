Às vezes me pergunto: Como Deus consegue me dar forças? Como jornalista automotivo me sinto responsável por incentivar o aumento dos carros nas ruas, mas sentia-se irresponsável por ignorar as consequências disto. Criei o Projeto Anjos Amarelos com a intenção de o termo “mortos e feridos” não ser apenas um item numérico em estatísticas sobre tragédias de trânsi to. Atrás existem famílias enlutadas, crianças em recuperação. Vítimas sequeladas sem ter como continuar a vida profissional. Com esse intuito, Deus me abriu as portas onde nunca imaginei estar, a não ser quando virei vítima: Dentro de um Pronto de Socorro. Minha visão de vida está mudando, principalmente por me envolver com tantas situações trágicas. Já no primeiro dia de 2018 Deus fez eu sair da cama cedo, sem entender o propósito. Este proposito chamava-se Davi de 9 meses, que em um pequeno descuido dos pais, de andador, sofreu uma queda de mais de quatro metros de altura tendo traumatismo craniano. Deus me levou para dentro da UTI pediátrica para saber de outra situação bem na hora que pediram para abrir o procedimento de morte encefálica, acompanhei toda a dor dos pais ao ponto de participar de seu batismo. 24 horas depois ele se foi. Nem havia me recuperado quanto solicitaram para ir conversar com o Luís de mais ou menos 50 anos, que acabara de chegar por sua companheira ter conseguido cortar a corda e salva-lo de um ato extremo. Meus 10 anos de depressão, não podendo omitir que tal ato passou em meu pensamento, ajudaram a acalmar aquele ser humano com um “vergão” vermelho no pescoço a refletir mais ainda sobre nossas vidas. Em nosso dia a dia, enquanto tomamos um café, não imaginamos que situações semelhantes estão acontecendo. O Projeto Anjos Amarelos já começou, mas tragédias no trânsito será apenas uma das prioridades.

Nilton Saciotti é presidente do Projeto Anjos Amarelos e Capelão Voluntário no Hospital do Trabalhador e Hospital do Rocio em Campo Largo.

Amigos do HT

O grupo Amigos do Hospital do Trabalhador está recolhendo doações de material de recuperação ortopédica, como cadeiras de rodas, muletas, tipoias, robofoot, etc, de quem já usou o equipamento em recuperação e possa ser emprestado a algum acidentado necessitado, o contato pode ser pelo WhatsApp (041) 99662-7584 ou pela página e grupo no facebook Amigos do Hospital do Trabalhador.