Dedique tempo para você!

Na semana passada estava dando um treinamento de vendas e uma das pessoas deu um depoimento muito interessante. Ela disse para todos que estava caminhando todos os dias durante uma hora. Curioso com tal revelação, perguntei a ele por quê? Respondeu-me que o médico disse que se ele não andasse uma hora por dia, iria morrer... Também disse que antes disso não tinha tempo nem vontade de fazer qualquer atividade que não fosse trabalhar.

A grande pergunta é: Por que agora ele tinha tempo e vontade para a caminhada diária? Simplesmente porque era caso de vida e morte?

Lembrei-me dessa história, pois no último domingo fui praticar minha natação logo cedo, apesar de ser um daqueles dias perfeitos para ficar em casa dormindo até as 11 da manhã. Entretanto, como tenho viajado muito, praticamente, só me sobram os sábados e domingos para dar umas “braçadas”.

Antes de cair na água uma senhora de 65 anos, que é minha companheira de piscina, disse o seguinte: “estava morrendo de preguiça, quase que fiquei em casa na minha cama quentinha, mas depois pensei e vim”. Senti a mesma sensação ao acordar naquele dia. Uma vontade quase incontrolável de ficar em casa na cama, mas não sei por que levantei e fui. A determinação venceu a preguiça por pouco, tanto para mim como para minha companheira de água.

Quanto mais leio sobre pessoas bem sucedidas, mais fico convicto de uma coisa. Elas se dedicam de corpo e alma aos seus trabalhos, são absolutamente determinadas em relação aos seus objetivos e querem consegui-los a qualquer custo. Mas também vejo que algumas dessas pessoas se esquecem de que toda mente precisa de um corpo saudável, afinal saúde mental e corporal andam juntas. Como diz o pensamento “Men sana in corpore sano”, ou seja, mente sã em corpo são.

Tudo isso me remeteu à história do irmão mais velho que criticava o mais novo, pois esse em inicio carreira mantinha o hábito de se dedicar a um esporte no mínimo 3 vezes por semana. O mais velho achava o fato um absurdo, e dizia que a vida real não é assim, que esse papo de esporte é durante a juventude, quando se tem tempo. Errado!

Hoje existe uma parcela considerável de pessoas que conseguem todo sucesso profissional simplesmente mantendo o equilíbrio, entre vida a pessoal e profissional, entre o material e o espiritual. Afinal elas não querem chegar um dia no médico e receber o mesmo diagnóstico do vendedor do meu curso.

O único ingrediente para se manter ativo é buscar o equilíbrio entre a vontade e preguiça, nunca deixando a balança pender para o lado negativo. Dedique um tempo para você. O seu corpo agradece!

Um grande abraço e boa semana.

#treinamentoscomjogosdenegocios&palestrasdemetasevendas

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores.

SITE: www.milleo.com.br

www.treinamentodegestao.com.br