Miami para todas as idades, além dos shoppings e praias

Aquário gigante que ocupa dois andares é uma das atrações do Museu de Ciências Phillip e Patricia Frost em Miami (foto: Bárbara Magalhães) Aquário gigante que ocupa dois andares é uma das atrações do Museu de Ciências Phillip e Patricia Frost em Miami (foto: Bárbara Magalhães)

Viajar para Miami não significa necessariamente ter que ir apenas aos shoppings ou caminhar na praia e se bronzear com o sol da Florida. Não! A cidade tem muito a oferecer para os turistas de todas as idades e recentemente vem investindo cada vez mais em ampliar o seu leque de opções para o lazer de quem está passeando por lá. Uma das novidades mais incríveis é o recém-inaugurado Museu de Ciências Phillip e Patricia Frost, localizado no parque do museu Waterfront no centro de Miami.

A construção supermoderna é dividida em quatro blocos: o Planetário Frost, aquário e Asas Norte e Oeste. Lá os visitantes podem aprender sobre a ciência na prática. Está tudo lá. Os adultos e, principalmente, as crianças, podem interagir com experiências de física nas suas mais variadas formas: biologia das plantas e dos animais, nosso sistema solar e alguns dos grandes mistérios do universo são desvendados em exposições permanentes e temporárias (como uma incrível mostra sobre o cérebro humano – como funciona, seus estímulos... com direito a cérebros expostos).

O Museu possui um imenso aquário que ocupa dois andares – ele começa no terraço e desce até o andar de baixo. Só para se ter uma ideia da dimensão, o aquário recebe quase dois milhões de litros de água salgada e tem centenas de espécies de animais marinhos nas suas mais variadas formas e tamanhos. Em todo o museu são reproduzidos os ambientes terrestres e aquáticos de algumas regiões do planeta. Em cada andar o visitante vai encontrando um surpresa.

No térreo o museu tem como um de seus cartões de visita o incrível Frost Planetário, com 250 lugares e sistema de projeção de 8 milhões de cores de 8K. Existem 54 painéis de concreto que compõem o domo do Planetário. “Temos um forte compromisso com a excelência em educação e o Planetário é um destino exclusivo de Miami, proporcionando aos visitantes novas aventuras científicas” disse Patricia Frost.

O Frost Science está aberto diariamente, 365 dias por ano, das 9h30 às 17h30 e os ingressos tem preços variados até US29 e podem ser comprados no próprio museu nas bilheterias que fecham às 16h30. O museu fica na 1101 Biscayne Blvd Miami, FL Informações pelo telefone: 305-434-9600 ou e-mail ticketcenter@frostscience.org