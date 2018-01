Guaratuba terá festa do chopp na praia de 18 a 21 de janeiro

Guaratuba recebe uma invasão germânica do dia 18 a 21 de janeiro no 1º Guarafest. A festa alemã em Guaratuba acontece na beira mar com programação extensa de shows, com comidas típicas e muito Chopp. A organização da festa é de Almir Troyner e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Guaratuba. Haverá parque de diversões para crianças e adultos.

No dia 18, a festa é por conta das duplas Barbatom, Gilberto do Saxofone, Fernando Souza e Mateus. No dia 19 quem comanda a festa é a tradicional banda alemã Banda do Barril, Maciel e Banda, haverá apresentação do grupo folclórico Cidade Jardim de Blumenau e a presença da Rainha e das Princesas da Oktoberfest 2017.

Já no sábado, dia 20, três atrações: Banda Ensaios, Diamante Violeiro e banda, Banda Freunde e concurso de chopp em metro. Para fechar os festejos no domingo, Quintal do Samba, Banda Freund, o cantor Lincon Chaves e banda, Show Amigos.