Coisas da vida: Band vai colocar no ar reality de empresas em dificuldades

Se contar ninguém acredita, mas sabe qual é o programa que a Band vai colocar no ar? Se não sabe, fique sabendo: ‘O Sócio’. Trata-se de um reality show da TV americana, que em cada episódio o bilionário Marcus Lemonis empresta seus conhecimentos e até oferece investimentos a empresas com problemas, em vias de fechar as portas. Em alguns casos, quando sente que o negócio é bom, ele até entra sócio. Aqui no Brasil, diariamente, é exibido no History Channel. Poderíamos considerar que, no caso de quem se trata, a Band, não existe nada mais curioso ou oportuno, porém também é de uma falta de sensibilidade absoluta. Vamos combinar? Não tinha outra hora exibir um programa desses? Com as suas dificuldades tão conhecidas e espalhadas, por que se expor a uma coisa dessas? É lata fechada. Programa pronto e já vem dublado.

Não tem mais essa

A crise em curso afetou também a ida dos artistas mais famosos da música em programas de TV. As emissoras, que antes se responsabilizavam por isso, não estão mais arcando com despesas de jatinho. Aluguel ou combustível. Agora, quem quiser, só na base do voo comercial.

A volta dos que sumiram

Bárbara Paz e Emílio de Melo, desaparecidos em ‘O Outro Lado do Paraíso’, voltaram, ontem, a participar das gravações. Os dois agora irão se fixar em Palmas e dar apoio a Adriana (Julia Dalavia), já às voltas com um trabalho para tirar Duda (Glória Pires) da cadeia.

Assinatura própria

Termina hoje a primeira semana da Regina Volpato como apresentadora do ‘Mulheres’. Experiente, nesses poucos dias, ela fez seu o programa que durante muitos anos foi da Cátia Fonseca. Resta a Gazeta acertar com ela um contrato definitivo. Por enquanto, o que vale, tem duração só de um mês.

Existe um porém

Em se tratando do Gazeta e do ‘Mulheres’, além de apresentar, caberá também a Regina, ou qualquer outra na função, a obrigatoriedade de vender muito bem. É fundamental para o programa ter alguém com capacidade e força nos merchandisings. Condição sine qua non para o posto.

Falta do que fazer

Em meio a tantas e reconhecidas qualidades da Regina Volpato, não é que existiu quem resolvesse encrespar com os cabelos crespos dela. Manda andar.

Tá na mão (1)

Demorou, e demorou até mais da conta, mais de meio ano, mas, enfim, entregaram o carro que o dançarino Paulo Victor fez por merecer como ganhador, acompanhante da Maytê Piragibe, no primeiro ‘Dancing Brasil’. Todo feliz, ele fez até algumas postagens na internet.

Tá na mão (2)

Demorou nada e o médico Marcos Harter, mês e pouquinho, já pegou o prêmio que tinha direito pelo segundo lugar em ‘A Fazenda’. A Record já fez a entrega do carro que ele ganhou.

Segurou a onda

Já são 10 meses do Luiz Bacci à frente do ‘Cidade Alerta’ e poucos reconhecem as dificuldades, ao longo de todo este tempo, que ele foi obrigado a superar, ao substituir alguém na altura do Marcelo Rezende e com personalidade tão marcante. Quando não é primeiro, o “CA” se coloca entre os dois mais vistos da Record todas as semanas.

Em cima disso

“Malhação – Viva a Diferença”, em cartaz, tem alcançado bons índices e críticas, mas Cao Hamburger e a Globo ainda não sentaram para falar sobre o futuro. Tudo indica, pelo bom momento na casa, que ele vá renovar contrato. Porém “ainda não tem nada acertado”.

Distração

Ulisses Costa é um bom narrador esportivo. Brinca um pouco demais, mas é um dos melhores. Só precisa prestar mais atenção no serviço. Quarta feira, o tempo todo falou em PSG, quando o adversário do Corinthians, em jogo transmitido por ele no rádio, foi o PSV.

No cenário – Camila Morgado caracterizada como a professora Gabriela Fortes de ‘Malhação: Vidas Brasileiras’. Na história, que estreia em 6 de março, ela trabalha na Escola Sapiência, é casada com Paulo (Felipe Rocha) e mãe de três filhos, os gêmeos Alex (Daniel Rangel) e Flora (Jeniffer Oliveira), e a caçula Mel (Maria Rita). Ao longo da trama, irá reencontrar Rafael (Carmo Dalla Vecchia), seu namorado na adolescência. As gravações já começaram, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Bate – Rebate

Neste sábado, a partir das 3 da tarde, a Rede TV! retoma as transmissões da Superliga de Vôlei...

... O jogo é Minas Tênis Clube e Corinthians/Guarulhos, com narração de Marcelo de Ó e comentários de William Carvalho.

Gugu voltou dos Estados Unidos, mas sem nenhuma novidade ainda sobre seu futuro na TV.

‘Pega Pega’ e ‘Entre Irmãs’ valorizaram ainda mais o passe da Nanda Costa na Globo...

... Ela se destacou nos dois e melhorou sua boa sequência de trabalhos.

Novo programa da Catia Fonseca, na Band, terá um quadro dedicado à televisão...

... Que irá bater de frente com o ‘Fofocalizando’, do SBT, e com o ‘Mulheres’, da Gazeta...

... Já existem alguns nomes cogitados para conduzi-lo, mas ainda não chegaram ao nome de ninguém para cuidar disso.

Alta direção da Rede TV! volta ao trabalho no começo da semana que vem...

... Pode ser que a partir daí finalmente se resolva a questão da Série B. Se irá continuar na casa ou não.

C´est fini

A Band foi muito bem quarta-feira, entre 18h e 24h. Nesta faixa, ficou em terceiro lugar no Ibope, em SP, com 5,9% de média, atrás de Globo e SBT. Resultado atribuído a três produtos: ‘Brasil Urgente’, que teve média de 8,7 pontos (segundo lugar no horário), ‘Jornal da Band’ ( 6,8 de média e vice-líder também) e o jogo Corinthians x PSV, pela Florida Cup (pico de 9,1 e média de 7,6). Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!