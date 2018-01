O tempo passa...

O aniversariante da semana é ele, Rogério Cordoni. Felicidades!!!

Mas o Ca’dore Comida Descomplicada continua firme. Já está comemorando um ano de sucesso. A primeira praça de alimentação a céu aberto de Curitiba só tem a celebrar. Serão várias atrações e muita comida boa. Será neste sábado, a partir das 18 horas. Apareçam!

Dica de Versão

Quer surpreender a pessoa amada? Pergunte-me como. Bem simples! Reserve alguns dias no Resort Refúgio do Estaleiro, em Porto Belo Santa Catarina. Garanto paixão imediata. A gastronomia se destaca, tanto no restaurante da piscina, de dia, quanto na pizzaria, a noite. Depois me conte tudo.