Atlético-PR vence o Criciúma e avança na Copinha

(foto: Cahuê Miranda/Site Oficial)

O Atlético Paranaense segue avançando de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã deste sábado (13), o Furacão venceu o Criciúma pela terceira fase e se classificou para as oitavas de final da maior competição de formação do Brasil. O placar de 3 a 0 foi construído com gols de Bruno Leite, Marcelo e Christian.



O Rubro-Negro agora aguarda o vencedor de Santos x Figueirense, que jogam às 18h30 deste sábado (13), para conhecer o adversário das oitavas de final.



O jogo

O Atlético Paranaense mostrou no início da partida que estava disposto a dificultar as coisas para o Criciúma. Logo no primeiro minuto, Danilo recebeu dentro da área, fez bem o giro e soltou a bomba, que parou no travessão.



Mas se não deu no primeiro minuto, foi no final do segundo. Após roubada de bola no meio de campo, Vitor Naum foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para Danilo. Ele escorou para Bruno Leite chegar batendo, no canto, abrindo o placar para o Furacão.



O segundo gol quase saiu aos 20’. Léo cruzou na medida para Vitor Naum, que cabeceou no canto esquerdo, mas o goleiro defendeu.



O meia Bruno Leite seguia dando trabalho para o time adversário. Aos 28 minutos, ele recebeu lançamento e tocou por cima do goleiro. A defesa, no entanto, chegou a tempo de salvar em cima da linha.



A segunda etapa começou com o Criciúma pressionado em busca do empate. Mas a melhor chance criada foi do Furacão. Aos 20 minutos, Bruno Leite fez o drible na direita e rolou para Marcelo. Dentro da área, ele finalizou de primeira, mas a bola saiu por cima.



A segunda oportunidade de Marcelo, porém, não foi desperdiçada. Aos 28’, Léo cruzou da direita e o camisa 9 desviou de cabeça. A bola entrou no canto, após tocar na trave, sem chances para o goleiro adversário.



Depois do segundo gol, o time comandado por Marcão passou a controlar a partida, sem correr riscos, mas continuou no ataque.



Nos acréscimos, o Rubro-Negro fechou o placar. Em contra-ataque, aos 49’, Marcelo cruzou para Christian bater rasteiro e marcar o terceiro gol atleticano. Final de partida: Atlético Paranaense 3x0 Criciúma.