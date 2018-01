Vertimento na Itaipu é o triplo das Cataratas do Iguaçu

(foto: Ruben Fraulinni)

A vazão no vertedouro da usina de Itaipu, instalada no Rio Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai, atingiu neste sábado, 13, mais de 4,1 mil metros cúbicos de água por segundo, o equivalente a três vezes o volume médio de água das Cataratas do Iguaçu, no Rio Iguaçu, uma das principais atrações turísticas do Brasil.

Mesmo produzindo bastante, com 3.818.299 de megawatts-hora (MWh) já acumulados em janeiro, 8,4% mais que os 3.520.377 MWh gerados no mesmo período de 2017, a usina binacional está precisando verter por causa do excesso de chuvas na Bacia do Rio Paraná, acima da hidrelétrica, e também na área do reservatório.

Em alta

Não há previsão de alagamentos nas áreas ribeirinhas, a jusante (abaixo) da usina, no momento. Itaipu está utilizando toda a água que chega para produzir energia, e só verte quando não é possível este aproveitamento.

Um dos principais fatores que favorecem o aumento da produção de Itaipu, além da situação hidrológica favorável, é a retomada do crescimento da economia no Brasil, que gera maior demanda por eletricidade, principalmente do setor industrial.

Turismo

O vertimento deve continuar nos próximos dias. O vertedouro está aberto quase de forma ininterrupta desde o dia 30 de dezembro. De lá para cá, fechou apenas dois dias. O vertimento sempre acaba sendo um atrativo à parte para quem visita Itaipu. Para fazer a visita, é fácil. Veja o passo a passo.

Como visitar

Há dois tipos de visitas pela margem brasileira: a institucional/técnico-científica e a turística. Todas partem do Centro de Recepção de Visitantes (CRV), na Avenida Tancredo Neves, 6702, em Foz do Iguaçu.

Administrada pela Divisão de Relações Públicas da Itaipu, a visita institucional/técnico-científica é gratuita e voltada a autoridades, grupos de estudantes, professores, pesquisadores e representantes de escolas, universidades, órgãos públicos e entidades diversas. Deve ser previamente agendada e está sujeita à disponibilidade de atendimento.

Mais informações pelos telefones (45) 3520-6988 e 3520-6985 ou pelo e-mail rp@itaipu.gov.br.

A visita turística, gerenciada pelo Parque Tecnológico Itaipu, oferece diversas opções de passeio, entre elas o Circuito Especial, a Visita Panorâmica, o Ecomuseu, a Iluminação da Barragem, o Polo Astronômico, o Kattamaram e o Refúgio Biológico Bela Vista.

Informações sobre cada um dos passeios, preços, horários e reservas podem ser obtidas pelo telefone 0800 645 4645 ou no site www.turismoitaipu.com.br.