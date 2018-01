(foto: PRF-PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu neste sábado (13) um caminhoneiro que usou creme dental para adulterar as placas de seu veículo. O caminhão foi abordado por volta de 11h30, no quilômetro 56 da BR-116, em Campina Grande do Sul (PR), região metropolitana de Curitiba.

