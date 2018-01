Redação Bem Paraná com informações do G1

14/01/18 às 10:27 Redação Bem Paraná com informações do G1

Mueller: a mesma loja já havia sido assaltada no ano passado

Dois homens armados invadiram e assaltaram a loja da Apple no Shopping Mueller, no Centro Cívico, em Curitiba, por volta das 21 horas de sábado (13). Segundo a Polícia Militar (PM), eles renderam os funcionários e fugiram com vários aparelhos.

A mesma loja já havia sido alvo de assaltos em abril e em janeiro do ano passado.