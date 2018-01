São Paulo deve ter outra semana com pancadas de chuva durante a tarde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana na capital paulista deve ter mais tardes com pancadas de chuva e calor, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na segunda-feira (15), a chuva será acompanhada por rajadas de vento e existe a possibilidade de precipitações mais fortes e até mesmo alagamentos, alerta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. De acordo com o órgão, o calor e uma frente fria que se aproxima pelo litoral paulista geram chuva forte com possibilidade de alagamento também na terça-feira (16), além de descargas elétricas e mais rajadas de vento. A probabilidade de chuva no dia chega a 90%, informa o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe). Mesmo com o céu nublado, as temperaturas devem permanecer elevadas durante toda a semana, chegando aos 32°C na quinta-feira (18) -e com mínimas de 20°C em outros dias-, segundo o serviço de previsão meteorológica Climatempo. ESTADO No resto do Estado de São Paulo também predominam chuvas e trovoadas durante a tarde na semana. No litoral, a previsão é que as pancadas de chuvas sejam mais intensas na terça e na quarta, de acordo com o Inmet.