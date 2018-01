Dono de bar diz que serviu soda cáustica por engano em bar de Curitiba

(foto: Divulgação)

Estão adiantadas as investigações da Polícia Civil sobre a ingestão de soda cáustica por três pessoas na madrugada de sábado (13) eem um bar no bairro Boa Vista, em Curitiba. As vítimas pediram tequila e perceberam o gosto ruim da bebida. Uma moça chegou a tomar bastante do produto e ainda segue internet. As outras duas pessoas ingeriram pouca quantidade.

O dono do bar também experimentou a bebida após as reclamações, sentiu o gosto ruim e cuspiu.



Segundo depoimento do dono do local à polícia, a bebida servida aos clientes era produto de limpeza. Segundo Mauro Jardim de Almeida, o produto de limpeza foi dissolvido em uma garrafa rotulada, que acabou com as demais garrafas. De acordo com ele, foi um erro do pessoal da limpeza. As vítimas ainda serão ouvidas na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

para confirmar se o caso se trata de um crime doloso.

Preocupação

O Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares do Município de Curitiba procurou e conversou com o Secretário de Segurança do Paraná, Dr. Wagner Mesquita e ele determinou uma investigação rigorosa no assunto, pela delegacia de homicídios. "Nossa preocupação é grande no assunto, bem como, nosso compromisso de combate à falta de procedência de bebidas destiladas, comercializadas no setor e campanhas de orientação, serão veiculadas para reafirmar o comprometimento da maioria esmagadora da categoria, com a Saúde Pública e a Vigilância Sanitária", diz nota assinada pelo presidente do sindicato, Fabio Aguayo.