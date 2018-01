Quatro sinais de que está na hora de trocar de estágio

Com longo percurso a percorrer na carreira, são inúmeras as dúvidas de estagiários que querem colocar em prática os conhecimentos aprendidos em aula. Uma das mais recorrentes é sobre o momento ideal para trocar de estágio, ainda mais quando a empresa não oferece as condições adequadas para o desenvolvimento do funcionário.

“A entrada de ano potencializa ainda mais essa reflexão, uma vez que as pessoas mais organizadas fazem uma espécie de check-list com prioridades para os próximos 12 meses e acabam por incluir também os rumos profissionais”, comenta Beatriz Caromano, especialista de produto e projeto da plataforma de recrutamento de estudantes Estagiários Online

Mesmo com a troca de empresa fazendo parte do planejamento, a especialista faz uma ressalva. “Só é preciso ter cuidado com o excesso de rotatividade, pois essa prática pode ser interpretada como desinteresse e falta de persistência”, diz Beatriz. Se por um lado a mudança em demasia é vista com maus olhos por quem analisa o currículo, por outro, o comodismo em uma companhia pode ser prejudicial para o crescimento profissional do estagiário. Dado o alerta, veja 4 indícios de que chegou a hora de trocar de estágio.

Como avaliar o estágio

1 Estagnação

Firmado o contrato com a empresa, é normal que a distribuição de funções ocorra aos poucos. Mas com o passar do tempo, é importante não deixar que o estagiário caia na mesmice diária, pois uma rotina robótica pode se tornar entediante, já que ele não verá progresso em seus conhecimentos. Ter novas responsabilidades, desde que na medida certa, pode ser um incentivo para o estudante - enquanto que, quando isso não ocorre, é motivo para se pensar na mudança.

2 Falta de tempo

Quando a rotina diária culmina em falta de tempo para conciliar o estágio com os estudos, é melhor ligar o sinal de alerta. É preciso colocar na balança o que é prioridade e lembrar que a renovação ou a troca de estágio está diretamente ligada à situação acadêmica. Neste caso, faz todo sentido buscar novos ares e procurar um lugar onde consiga conciliar ambas as atividades.

3 Quando não há entrosamento

Trabalhar em equipe ajuda a fortalecer a cultura organizacional e reflete em melhoria de rendimento, especialmente por conta das trocas de informações. Sem o entrosamento com a equipe, que pode acontecer por diversos fatores, o estagiário perde um trunfo que pode servir de estímulo para a sua produtividade.

4 Não gostou da área

Uma profissão tem diversas áreas a serem exploradas. O anseio pela primeira oportunidade faz com que o estudante crie altas expectativas que podem vir a ser quebradas quando ele se depara com a realidade. “Não é o fim do mundo ver que aquele sonhado trabalho não é como se imaginava. Uma dica é o estagiário conversar com um superior para ter direcionamentos de carreira e sobre seu perfil. É possível que a avaliação indique a necessidade de trocar de ares, mas essa conversa pode resultar em uma recomendação certeira e até portas abertas caso o tutor venha a mudar de área futuramente”, sugere Beatriz.