Sobe para 11 o número mortos por febre amarela em Minas Gerais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Minas Gerais confirmou nesta segunda-feira (15) que mais duas pessoas morreram depois de contraírem o vírus da febre amarela no Estado. Com isso, subiu para 11 o número de óbitos em decorrência da doença, entre 2017 e os primeiros dias de 2018. Dos 12 resultados positivos para febre amarela confirmados no Estado, 11 deles resultaram em óbito. Até o momento, apenas um morador de Brumadinho conseguiu se curar da doença. Segundo a SES (Secretaria de Estado da Saúde), as últimas duas mortes ocorreram em Goianá (Zona da Mata) e Nova Lima (Região Metropolitana), cidade que registrou o maior número de vítimas –quatro, ao todo. As outras mortes foram registradas em Brumadinho (1), Mariana (2), Carmo da Mata (1), Mar de Espanha (1) e Barra Longa (1). Outros 34 casos de suspeita da doença continuam sob investigação pelas autoridades de saúde de Minas. EMERGÊNCIA Na última sexta (13), o governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), decretou situação de emergência em saúde pública nas áreas do Estado atingidas pela doença. O decreto vale por 180 dias e abrange 152 municípios do leste de Minas. Publicado no "Diário Oficial" de Minas, o dispositivo permite que o governo dispense licitações para a compra de medicamentos e faça contratações temporárias de pessoal para conter o avanço da febre e tratar os doentes.