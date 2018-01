Homem é preso no Uberaba com R$ 272 mil em dinheiro venezuelano

Um homem foi detido no Uberaba, em Curitiba, na noite de segunda (15). com cerca de 872 mil bolívares venezuelanos, que valem cerca de R$ 272 mil. O homem, com tornozeleira eletrônica, é suspeito de ter cometido um assalto horas antes, no bairro Cajuru.

Ele foi preso em casa, onde foram apreendidos também R$ 1.200 e uma pistola 9mm,.

O homem, o dinheiro e a arma foram levados para a Central de Flagrantes, da Polícia Civil.