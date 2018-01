Sem viaturas, IML demora 12 horas para recolher corpos na Grande Curitiba

Familiares velam corpo na rua (foto: Rede News 24 Horas)

Carlos Ramon Dias Del Antônio, de 18 anos foi morto em um latrocínio por volta das 21h35 de segunda (15) em Colombo, na Regiâo Metropolitana de Curitiba. Até as 10 horas desta terça (16), o corpo não tinha sido recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e por issoos familiares improvisaram um velório no local e montaram até uma barraca.

De acordo com a polícia, outros dois corpos, em Balsa Nova e o outro em Araucária também passaram a noite aguardando o atendimento do IML. Veja nota na íntegra:

A Polícia Científica informa que houve um problema pontual que ocasionou a demora no recolhimento dos corpos.

!Um rabecão que atendia Curitiba estragou e foi solicitada a empresa que loca as viaturas um carro reserva, o qual não foi disponibilizado. Tendo em vista a urgência das ocorrências, a direção da Polícia Científica solicitou o deslocamento de um rabecão que atende a Operação Verão, no Litoral do Estado, para auxiliar no atendimento em Curitiba. No momento em que foi solicitado o apoio, ocorreu um homicídio no Litoral, o que ocasionou a demora para a chegada do rabecão até Curitiba.

Ressaltamos que sempre que necessário, a unidade de Curitiba conta com o apoio de outras sedes, como por exemplo a de Paranaguá.

Esclarecemos que todos os corpos já foram recolhidos pelo Instituto Médico-Legal e que a empresa que loca as viaturas já disponibilizou uma nova viatura para Curitiba. O serviço está normalizado.

Informamos também que o IML Curitiba atende 32 municípios. A unidade conta com quatro viaturas e oito motoristas, que trabalham em regime de plantão"