Carnaval em Curitiba tem samba, zumbis e rock. Veja programação

(foto: Arquivo Bem Paraná/Valquir Aureliano)

Os eventos pré-carnavalescos programados pela Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba começam no próximo domingo (21), nas Ruínas de São Francisco, com o Garibaldinho – uma festa para as crianças, animada pelo bloco Garibaldis e Sacis.

A programação em janeiro e fevereiro continua com as saídas do bloco na Avenida Marechal Deodoro e no Bairro Novo, a eleição do rei e da rainha do Carnaval 2018, o desfile das escolas de samba, a marcha Zombie Walk e os shows do Psycho Carnival.

O tradicional bloco Garibaldis e Sacis sairá na avenida Marechal Deodoro no dia 28 de janeiro e no Bairro Novo no dia 4 de fevereiro. O bloco surgiu em 1999, quando um grupo de músicos e artistas decidiu convidar as pessoas a brincarem ao som das antigas marchinhas de carnaval, percorrendo os trechos entre a Praça Garibaldi e o Largo da Ordem, no centro histórico de Curitiba. O bloco cresceu, aprimorou os equipamentos de som e agregou cada vez mais foliões e seguidores, transformando o pré-carnaval de Curitiba em uma grande diversão.

A eleição do cortejo real, com a escolha do rei, da rainha e das princesas do Carnaval 2018, será no dia 25 de janeiro, no Memorial de Curitiba. O cortejo percorrerá a cidade convidando a população para participar dos festejos e do desfile das escolas de samba, dia 10 de fevereiro, na Marechal Deodoro. Nove escolas participam do desfile – cinco no grupo especial e quatro no grupo de acesso. A apuração das notas e a proclamação da escola campeã serão feitas no domingo, 11 de fevereiro, no Memorial de Curitiba.

A animação prossegue com a marcha Zombie Walk, também no domingo à tarde, partindo da Boca Maldita até a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, onde um palco estará montado com estrutura de som e luz para shows de bandas e artistas locais. A marcha é outra tradição da cidade. Realizada desde 2009, a caminhada reúne milhares de pessoas maquiadas e caracterizadas de mortos-vivos.

Para encerrar os festejos, as bandas de rock do Psycho Carnival são mais uma atração. Os shows acontecem na segunda-feira, 12 de fevereiro, no palco do Centro Cívico. O festival, que acontece também no Jokers Pub durante quatro dias, está em sua 19ª edição e é considerado um dos principais eventos alternativos do carnaval brasileiro.

Veja a programação completa:

Garibaldinho (Garibaldis e Sacis)

Data: 21/01/2018 (domingo)

Local: Praça João Cândido - Ruínas de São Francisco

Horário: das 15h às 19h

Concurso de Escolha do Cortejo Real

Data: 25/01/2018 (quinta-feira)

Local: Memorial de Curitiba

Horário: das 20h às 24h

Garibaldis e Sacis

Data: 28/01/2018 (domingo)

Local: Avenida Marechal Deodoro (trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e Marechal Floriano Peixoto)

Horário: das 15h às 19h

Garibaldi e Sacis no Bairro Novo

Data: 04/02/2018 (domingo)

Local: Rua São José dos Pinhais (trecho entre as ruas Nova Aurora e Dr. Lauro Gentil Portugal Tavares)

Horário: das 15h às 19h

Desfile dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba

Data: 10/02/2018 (sábado)

Local: Avenida Marechal Deodoro

Horário: das 13h (10/02) às 7h (11/02)

Apuração das notas do desfile das escolas de samba

Data: 11/02/2018 (domingo)

Local: Memorial de Curitiba - Teatro Londrina

Horário: das 15h às 22h

Marcha Zombie Walk

Data: 11/02/2018 (domingo)

Horário: das 12h às 20h

Roteiro: Boca Maldita, Rua XV de Novembro, Paço da Liberdade, Rua Riachuelo, Praça 19 de Dezembro, Avenida Cândido de Abreu, Praça Nossa Senhora de Salete (Centro Cívico)

Psycho Carnival

Data: 12/02/2018 (segunda feira)

Local: Praça Nossa Senhora de Salete (Centro Cívico)

Horário: das 13h às 19h