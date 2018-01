Dicas para escolher a melhor roupa de verão para seu corpo

Quadril largo pode usar calça envelope sim. Fique de olho nos truques: usar um blazer, colete, casaquinho, blusão para cobrir a região do quadril

Ampulheta, triângulo, retângulo, triângulo invertido e oval. A moda é para todos, mas dependendo do seu tipo de corpo alguns cuidados devem ser tomados para que ela só te favoreça. O verão já está nas ruas e a representante da Dzarm aponta algumas das tendências que já se vê nos looks mais fresquinhos:

“O verão traz muita versatilidade. Bodys e maiôs que podem ser usados como roupa para o dia a dia, jeans compondo looks diversos, camisetas básicas que podem ser usadas em ocasiões mais formais. Além disso, estampas florais e muito charme no decote ombro a ombro”, revela Juliana Brant.

Como cada tipo de corpo tem suas particularidades, a consultora de estilo Thay Milani explica que a moda não tende a ser restritiva, mas que pede algumas adequações. “Acredito que todas as mulheres podem usar qualquer peça, adequando proporção e cor. Por exemplo, estampas grandes florais estão muito em alta. Para quem tem quadril pequeno (triângulo invertido) é uma ótima opção, mas não impede que pessoas com quadril largo usem também, desde que coloquem mais cor na parte de cima para chamar mais atenção ou use uma terceira peça como um colete jeans ou um blazer”, exemplifica.

O cropped é uma tendência que veio com tudo. Thay explica que apesar de não parecer à primeira vista, ele é uma peça que depende mais de personalidade do que modelo de corpo. “Eu diria que é bem democrático, pois a vantagem é que só mostra um pedacinho da barriga então não é preciso ter barriga de tanquinho para usar”, afirma.

Outra estampa que sempre causa confusão são as listras. A consultora de moda Thay Milani aponta que as listras verticais independente do tipo de corpo sempre ajudam a alongar e as listras horizontais dão uma sensação de alargar. Neste caso a dica é opte pelas listras finas.

Algumas dicas da especialista para a escolha do look de verão

Quadril largo pode usar calça envelope sim. Fique de olho nos truques: usar um blazer, colete, casaquinho, blusão para cobrir a região do quadril

Ombro a ombro fica ótimo para quem tem o corpo tipo triângulo, porque chama a atenção para a parte de cima do corpo.

Estilo chemisier é ideal para quem é mais baixa. O corte reto pode ser suavizado por um cinto ou usado solto nos dias mais quentes.

Saias listadas na horizontal só para quem tem quadris estreitos. Já as verticais podem ajudar a dar uns centímentros para as mais baixas

Blazer, colete, casaquinho, blusão disfarçam quadris largos e podem ser usado com shorts sim e produções mais despojadas.

Nó na camiseta além de ser um charme ajuda a chamar a atenção para o quadril. Por isso, quem tem quadril largo deve evitar.