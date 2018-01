Equiparação salarial de homem e mulher injetaria R$ 461 bilhões na economia

Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva no ano passado revelou que se os salários das mulheres fossem equiparados aos dos homens a economia brasileira teria uma injeção de R$ 461 bilhões (caso apenas o salário das mulheres fosse ampliado, sem cortes na remuneração do sexo masculino.

Segundo Renato Meirelles, presidente do Instituto, o estudo confirma que a disparidade salarial entre gêneros é ainda uma barreira ao progresso das mulheres no mercado de trabalho. Além dos homens ganharem mais do que as mulheres; os brancos ganham mais que os negros; e a mulher negra é a que menos ganha.

A renda média para um homem branco com curso superior alcança R$ 6.590, caindo para R$ 3.915 para a mulher branca na mesma condição. Já um homem negro com ensino superior ganha, em média, R$ 4.730, contra R$ 2.870 de uma mulher negra também com escolaridade superior.