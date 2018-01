Com 40 anos, parque de diversão tira curitibano do ‘serio’

Parque Tupã em dia de promoção: fila mesmo com chuva (foto: Franklin de Freitas)

A caricatura do curitibano, muitas vezes retratado como introvertido ou até mesmo antipático, não resiste a um passeio pelas proximidades do Estádio Pinheirão, na Avenida Victor Ferreira do Amaral. Entre os meses de novembro e fevereiro o estacionamento do espaço é tomado pelos brinquedos do Parque Tupã, que há 40 anos é uma das principais opções de lazer na cidade durante o período de férias.

Com um público mensal aproximado de 80 mil pessoas na Capital, o parque, que ao longo do ano visita ainda Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), tem no curitibano o seu público mais fiel, de acordo com a diretora de eventos do Parque Tupã, Angela Pain. Neste ano, são 22 atrações entre brinquedos radicais, infantis e barracas de jogos, que permanecerão na cidade até o dia 11 de fevereiro.

“O público de Curitiba é formado por pessoas mais populares, que se aconhegam mais. Pela nossa página no Facebook, são 227 mil seguidores do Paraná, um público muito grande e que começa a ligar para gente dois meses antes de virmos para pedir informação, confirmar se iremos na temporada. É um público muito fiel e que sente até saudade do parque”, comenta Angela.

Para este ano, as principais novidades são os recém-adquiridos Grand Canyon (uma versão alternativa do barco pirata) e o Hawaii (emulador do movimento de ondas). Os dois brinquedos são inéditos na cidade, enquanto outros modelos, como o Evolution e o Kamikaze, carros-chefe do parque, ganharam uma cara nova para essa temporada.

“Estamos sempre renovando um mesmo brinquedo. É como os carros de uma frota, que são trocados de anos em anos. Então são sempre os mesmos brinquedos, com os mesmos efeitos, mas com uma estrutura nova, um design diferente”, explica a diretora.

Para quem quiser conferir as atrações desta temporada, o parque funciona de terça a domingo das 14 às 21 horas. Os dias de maior movimento são registrados nos finais de semana, quando em um único dia cerca de 4 mil pessoas se divertem no local.

Durante a semana, cai quase pela metade, com média de 1,8 mil pessoas ao dia. O passaporte custa R$ 40 nos finais de semana e R$ 30 durante a semana, com exceção de quarta-feira, quando há promoção e a entrada para todos os brinquedos custa R$ 20.