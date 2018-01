Cinco apostadores levam mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.613 da Lotofácil. Cada um dos bilhetes vai receber a quantia de R$ 1.046.372,70. Os números sorteados nesta quarta-feira (17), em Itupeva (SP), foram os seguintes: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 21. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio oficial: 15 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 1.046.372,70 14 acertos - 691 apostas ganhadoras, R$ 1.349,09 13 acertos - 24347 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 298220 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1550596 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.583 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (17), em São Paulo, foram os seguintes: 13, 51, 63, 66 e 68. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.350.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 51 apostas ganhadoras, R$ 6.925,82 Terno - 3 números acertados - 4190 apostas ganhadoras, R$ 126,76 Duque - 2 números acertados - 103685 apostas ganhadoras, R$ 2,81 MEGA-SENA Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.005 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quarta-feira (17) foram os seguintes: 11, 19, 22, 33, 34 e 53.

FEDERAL

O concurso 05250 da Federal também ocorreu nesta quarta-feira (17). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º: 09174 - 350.000,00 2º: 53709 - 18.000,00 3º: 66978 - 15.000,00 4º: 48231 - 12.000,00 5º: 27423 - 10.023,00