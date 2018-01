Com gol irregular e 'frango', Paraná perde em Beltrão

O lance do primeiro gol do União (foto: Reprodução/RPC)

O Paraná Clube estreou com derrota no Campeonato Paranaense 2018. O time perdeu por 2 a 1 para o União de Beltrão, nessa quarta-feira (dia 17) à noite, no Estádio Anilado, pela 1ª rodada da competição. Com o resultado, o time da capital ficou em 6º (e último) lugar no Grupo A. A equipe de Francisco Beltrão lidera o Grupo B.

Nessa primeiro turno, os times enfrentam equipes do outro grupo. Os dois melhores de cada chave disputam as semifinais do primeiro turno, que vale a Taça Dionísio Filho. No segundo turno, os times enfrentam os adversários do mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais do returno, que vale a Taça Caio Junior. A final do Estadual será entre o campeões desses dois turnos.

A vitória do União começou com lance polêmico. O time do Interior fez 1 a 0 aos 19 do 1º tempo. No lance, após falha do zagueiro Rayan e 'frango' do goleiro Hugo, o atacante Marquinhos, do União, finalizou com o braço e marcou o gol.

DESFALQUES

O Paraná não tinha seis jogadores na partida: os goleiros Luís Carlos e Richard, os volantes Jhony, Luiz Otávio e Leandro Vilela e o meia Biteco. Todos estão em recuperação médica.

ESTREIAS

Entre os reforços, estrearam na partida o zagueiro Neris (ex-Sport), o meia João Paulo (ex-Santa Cruz), o volante Alex Santana (ex-Inter) e o atacante Diego (ex-Inter).

ESQUEMA TÁTICO

O técnico Wagner Lopes armou o time no esquema tático 4-2-3-1, o mesmo do ano passado. Alex Santana e Zezinho atuaram como volantes. Na linha de três meias, Minho ficou na esquerda e Vitor Feijão, na direita.

PRIMEIRO TEMPO

O União apostou nos lançamentos e na bola alta para o centroavante Lucas Vieira. O Paraná tentou colocar a bola no chão e trocar passes. Até conseguiu trabalhar algumas jogadas dessa maneira no início, mas foi perdendo o controle do jogo aos poucos. O time do Interior tinha pouca organização defensiva e era facilmente envolvido, mas contava com preparo físico melhor – começou a pré-temporada há dois meses. Na base da força física, conseguiu segurar o Paraná.

GOLS

O 1º gol saiu aos 19 do 1º, em bola longa para Lucas Vieira. Rayan se atrapalhou e recuou mal. Hugo errou e deu um tapa na bola, que tocou no travessão. Em seguida, o goleiro não reagiu e viu Marquinhos marcar o gol com o braço. Aos 37, Minho saiu lesionado. Entrou o atacante Diego, que veio do Internacional. Aos 40, o 2º gol. Thiaguinho cobrou falta e cruzou. Lucas Vieira entrou livre e cabeceou.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná voltou melhor no segundo tempo e criou boas jogadas com passes curtos, principalmente com a participação de João Paulo. Aos 9, troca na ponta-direita. Saiu Vitor Feijão e entrou Felipe Augusto. Aos 19, o time da capital diminuiu para 2 a 1. Felipe Augusto chutou de fora da área. A bola desviou em dois jogadores e enganou o goleiro. O União sentiu a pressão, recuou e quase não jogou. Aos 36, o Paraná tirou o lateral Igor e colocou o meia Gabriel Pires. O time da capital criou oito boas jogadas ofensivas, mas pecou nas finalizações.

UNIÃO 2 x 1 PARANÁ

União: Marcos Paulo; Julio Lopes, Casemiro, Edson Araujo e Thiaguinho; Wellington Monteiro (Léo Maringá), Sorbara, Sato, Willian e Marquinhos (Bispo); Lucas Vieira (Tiago Maringá) . Técnico: Ivair Cenci

Paraná: Hugo; Júnior, Neris, Rayan e Igor (Gabriel Pires); Alex Santana, Zezinho, Vitor Feijão (Felipe Augusto), João Paulo e Minho (Diego); Alemão. Técnico: Wagner Lopes

Gols: Marquinhos (19-1º), Lucas Vieira (40-1º) e Felipe Augusto (19-2º)

Cartões amarelos: Julio Lopes, Marquinhos (U). Alemão (P).

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr

Público: 2.942 pagantes (3.216 total)

Renda: R$ 72.700,00

Local: estádio Anilado, em Francisco Beltrão

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

14 – Vitor Feijão recebe na área e rola para Zezinho, que chuta no canto. O goleiro espalma.

16 – Vieira chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

19 – Gol do União. Chutão pra frente. Rayan recua mal, com outro chutão. Hugo falha feio duas vezes e deixa a bola na linha. Marquinhos completa com o braço.

33 – Willian chuta de longe. Hugo rebate para frente, mas se recupera e segura a bola.

40 – Gol do União. Falta na esquerda. Thiaguinho cruza. Lucas Vieira entra livre e cabeceia no canto.

43 – Alemão recebe na área e chuta cruzado. O goleiro espalma.

Segundo tempo

1 – Junior rola para João Paulo, que chuta da meia-lua. A bola passa perto.

6 – Willian chuta cruzado. Hugo espalma.

8 – Vitor Feijão invade a área e cruza rasteiro para Diego, que chuta. O goleiro espalma.

18 – Falta frontal. Zezinho bate ao lado do gol.

19 – Gol do Paraná. Felipe Augusto chute de fora da área. A bola desvia em dois jogadores e engana o goleiro.

22 – João Paulo parte livre, invade a área e chuta no canto. O goleiro espalma.

31 – Lançamento. Igor falha. Tiago Maringá recebe na área e chuta no canto. Hugo espalma.

32 – Junior rouba a bola e deixa Alemão na cara do gol. Ele chuta mal e o goleiro segura.

43 – Diego invade a área e cruza. Livre, Gabriel Pires chuta para fora.