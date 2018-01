São José dos Pinhais recebe novos carros para atendimento na saúde

Entrega dos novos veículos à equipe da Secretaria de Saúde (foto: Paulo Szostak/PMSJP)

O Prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, realizou no Paço Municipal, ontem, a entrega de cinco novos carros para Secretaria de Saúde. Esses automóveis foram adquiridos com recursos oriundos de uma parceria com o Governo Estadual e Governo Federal e são equipamentos que visam melhorar o serviço prestado à população, assim como uma condição de trabalho melhor aos servidores públicos municipais.

Para o Prefeito, a aquisição foi um ganho. “Acredito que cada oportunidade que temos de equipar melhor a administração pública é válida. A aquisição desses automóveis, além de dar uma condição de trabalho mais digna aos servidores, também tem um papel de melhorar o serviço público. São muitas as dificuldade, mas com luta, trabalho e comprometimento temos feito as coisas acontecerem, cumprindo com a nossa responsabilidade que é administrar os recursos para oferecer um serviço público de qualidade”, afirma Fenelon.

Segundo o secretário de Saúde, Giovani de Souza, esse é mais um investimento na saúde do Município, que também vai contratar, ainda este ano, novos médicos para as unidades de saúde. “São 2500 servidores na Secretaria de Saúde e que utilizam equipamentos para realizar seus trabalhos, como computadores, mesas e diferentes insumos do dia a diai. Esses carros são equipamentos também, que trarão retorno aos usuários, conforto para nossos servidores e economia também, porque são veículos novos, diminuindo, assim, manutenção e agilizando o atendimento”, afirma o secretário.