Defender 450 cv

Fora de linha desde janeiro de 2016 e com nova geração a ser apresentada no fim de 2018, o Land Rover Defender acaba de ganhar na Europa a edição especial Defender Works V8, comemorativa aos 70 anos da marca britânica e limitada a 150 unidades. Como o nome sugere, esses carros, disponíveis com carroceria curta (versão 90) ou longa (110), vêm equipados com um poderoso motor 5.0 V8 a gasolina de 405 cv de potência e 52,5 kgfm de torque, gerenciados pela transmissão automática da ZF com oito marchas e modo esportivo. Por dentro, o SUV 4x4 traz central multimídia, uma característica nunca antes vista nesse modelo e acabamento em couro. Não há previsão de venda oficial da novidade no mercado brasileiro.

Honda City

A Honda apresentou as primeiras imagens da reestilização de meia-vida da segunda geração do City, que chega às concessionárias em fevereiro trazendo para-choques, grade e faróis reestilizados, estes com luzes de condução diurna de LEDs e iluminação toda por LEDs na versão mais cara. Além disso, o sedã compacto vai ganhar rodas de liga leve reestilizadas. or enquanto, além das fotos, a fabricante não divulga muitas informações da novidade, tampouco os preços.

SUV Ferrari



No Salão de Detroit, o presidente da Fiat (FCA), Sergio Marchionne, confirmou que a marca vai produzir o utilitário esportivo, apelidado de Ferrari Utility Vehicle (FUV). A promessa é de que chegue ao mercado no final de 2019. O modelo não teve maiores detalhes revelados, mas Marchionne afirmou que o FUV terá a mesma dirigibilidade dos demais modelos da fabricante. Como diferencial, apresentará dois fatores: velocidade e exclusividade. Como de praxe, poucas unidades serão comercializadas.

