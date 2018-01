Secretaria de Saúde alerta para uso errado de medicamentos

Remédios com data de validade vencida não devem ser consumidos (foto: Paulo Szostak/PMSJP)

O uso inadequado de medicamentos e a automedicação são reconhecidos problemas de saúde pública. O último levantamento realizado pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) mostra que os medicamentos são os principais causadores de intoxicações no país, respondendo por mais de 33% dos casos. Isto é três vezes o número de casos do segundo colocado: os produtos de limpeza doméstica; responsáveis por 11,63% das intoxicações. Ao ter dúvidas sobre a utilização de medicamentos, basta procurar a orientação de um farmacêutico.

Segundo o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, o farmacêutico André Luis Cândido da Silva, “mesmo os medicamentos que não necessitam de prescrição, como alguns que são utilizados para dor de cabeça, podem fazer mal para a saúde quando utilizados de forma errada. Além disso, podem interferir no resultado de alguns exames laboratoriais”.



Combinação perigosa

Existem pessoas que utilizam vários medicamentos ao mesmo tempo, situação conhecida como polifarmácia. Muitas vezes, há interação entre diferentes medicamentos, o que pode causar a anulação do efeito de algum remédio ou aumentar as chances de ocorrer uma reação desagradável e até mesmo uma intoxicação grave. “A participação do profissional farmacêutico no acompanhamento do tratamento é fundamental”, alerta André.

Há ainda casos de interação dos medicamentos com o álcool e alimentos. O álcool pode diminuir ou aumentar a ação de um medicamento, podendo não apresentar o resultado esperado ou gerar uma intoxicação. Alguns medicamentos possuem a sua absorção e, consequentemente, sua ação, prejudicada ou melhorada em decorrência da ingestão com alimentos. Todas estas particularidades relacionadas aos diferentes medicamentos existentes devem ser esclarecidas com o seu farmacêutico.

Podem surgir dúvidas sobre a melhor maneira de se tomar um medicamento. A água é o líquido mais indicado para acompanhar a sua ingestão. Algumas medicações podem reagir quimicamente quando em contato com o leite, refrigerantes e sucos, por exemplo, causando prejuízo ao tratamento.

Os medicamentos devem ser guardados fora do alcance de crianças. O local deve ser limpo, sem umidade e protegido do sol ou de fonte de calor. Verifique sempre a validade dos medicamentos guardados.